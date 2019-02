Kuttet telenettet mens bombeaksjon pågikk, nå er dekningen tilbake

nyheter

I forbindelse med det pågående søket ombord i Norwegian-flyet som det tidligere onsdag ble ringt inn en bombetrussel mot, har politiet bedt teleselskapene med stasjoner i Alta om å stenge telenettet, får Altaposten opplyst fra en tipser.

Dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor bekrefter dette overfor Altaposten:

– Vi har fått en henvendelse fra politiet om å koble ned nettet på grunn av en pågående aksjon. Det er med andre ord en bevisst nedkobling fra vår side, sier Amundsen.

Nedstengingen fant sted omkring 21.15.

– Hva angår varighet må dere nesten snakke med politiet, sier Amundsen.

Grunnet manglende tilkobling måtte Altaposten kontakte politiet via Facetime. Via kommunikasjonsansvarlig Silja Arvola opplyser operasjonsleder Eirik Pedersen at nettet skrus på igjen nå.

21.50 er Telia oppe igjen.

Telenor er også oppe:

– 2140 fikk Telenor beskjed om at vi kunne koble tilbake igjen, og i løpet av kort tid var vi oppe igjen, sier dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor.