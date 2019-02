Flyplassen stengt igjen

nyheter

– Vi trodde vi kunne åpne, men det kunne vi likevel ikke på grunn av sikkerhetssoner. Nå er det stengt på ubestemt tid; antakelig til godt ut på kvelden, sier driftssjef Jens-Martin Nerdal til Ifinnmark.

Flyene som skulle ta av onsdag ettermiddag, vil ikke gå.

– Passasjerene må forholde seg til flyselskapene sine og eventuelt få avtalt hvordan de skal håndtere dette videre, sier han.

Får bistand fra bombegruppe

Like etter klokka 16 sier operasjonsleder Svein Erik Jacobsen i Finnmark politidistrikt til VG at politiet i Finnmark ikke har ressurser til å gjøre egne søk av flyet, og at de venter på bistand fra politiets bombegruppe i Oslo.

– De vil ankomme etter hvert, og da gjøre den jobben de er trent på. Flyet er tømt for passasjerer og personell, men det er fortsatt ikke hentet ut noe bagasje fra lasterommet. Vi jobber med å spore opp hvor trusselen kom fra, og samarbeider med lokale og nasjonale enheter til dette, sier han.