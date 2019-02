Skuffet over at kvinne tilbys jobb som prest

nyheter

Den luthersk-læstadianske menigheten er skuffet over at en kvinne er tilbudt jobben som prest i Nord-Troms prosti. Menigheten vurderer nå andre gudstjenester.

– For det første var det ikke det vi hadde ønsket eller håpet. For det andre synes jeg det er veldig betenkelig og skuffende at ikke de to øvrige søkerne ble tilbudt stillingen, sier predikant Nils Einar Samuelsen i menigheten til Vårt Land.

Han er skuffet over at Nord-Hålogaland bispedømme vraket to mannlige kandidater og heller tilbød Julie Schjøth muligheten til å bli sogneprest i Nordreisa. Hun kan dermed bli prest i det eneste prostiet av de 109 i Norge som aldri har hatt en kvinnelig prest.

Den konservative læstadianske retningen står sterkt i Nord-Troms. Samuelsen har uttalt at det er uaktuelt for den læstadianske menigheten å benytte seg av gudstjenester med en kvinnelig prest. Nå sier han at menigheten vurderer andre muligheter.

Schjøth selv sier hun er takknemlig for tilbudet, men at hun trenger betenkningstid før hun bestemmer seg.

– Men jeg synes det er bra at saken har fått såpass mye oppmerksomhet, sier hun. (©NTB)