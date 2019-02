– Legges veien hit, må vi legge ned

nyheter

Da samboerparet Are Suhr og Gerd Søderholm begynte å utvikle ideen om å gi Altas katte- og hundeiere tilbud om sikker plassering av dyrene for kortere eller lengre perioder, gikk de til Alta kommune for å få egnet sted til å etablere seg. Kommunen kom opp med tre alternativ; Lathari, Sørelvdalen og der de er i dag er, ved inngangen til Borraslia.