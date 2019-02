nyheter

Petter Høiseth overtar som konsernsjef i SpareBank 1 Nord-Norge etter Jan Frode Janson. Han starter 15. mars.

– Jeg er både stolt og ydmyk over tilliten jeg har fått. Samtidig overtar jeg etter en som tilsynelatende har gjort alt riktig. Å skulle løfte konsernet videre blir en stor utfordring, men jeg trigges virkelig av den utfordringen, sier Høiseth i en pressemelding.

Høiseth er jurist og har jobbet i SpareBank 1 Nord-Norge siden 2009, de siste årene som utviklingsdirektør i konsernledelsen.

– Det er bygget stein på stein i banken over mange år, og vi har nå nummer 1-posisjonen i landsdelen. Jeg har selv deltatt både i utvikling av strategi og i arbeidet med å etterleve den i praksis. Mitt fokus vil derfor være å bygge videre på den plattform som er skapt. Det er det beste grunnlaget for å sikre fortsatt verdiskaping for kunder og eiere, sier han i meldingen.