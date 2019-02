Bevisstløs gutt hentet opp av bassenget

nyheter

En gutt i 12-årsalderen ble mandag ettermiddag plukket opp fra dypet i aktivitetsbassenget (stupebassenget) i Nordlysbadet.

– Han var bevisstløs da badevaktene fikk ham opp i strømmingskanalen, forteller daglig leder Kjersti Syvertsen.

Hun var ikke på jobb, men var og badet da det skjedde.

– Han ble oppdaget på noen meters dyp, og hadde vært der noen minutter. Badevakta synes han hadde vært lenge under vann, fikk varslet de andre som var på jobb og hoppet uti. Han var bevisstløs da han ble hentet opp. Han pustet, men var ikke bevisst og vi fikk ikke kontakt med ham, forteller Syvertsen.

– Vi fikk ringt ambulansen, som kom med en gang. Han var da blitt bevisst og satt med faren sin. Han ble sendt til Hammerfest sykehus. Det er rutine ved slike ulykker, også for å passe på at det ikke skjer sendrukning, sier hun.

Gjestene sendt hjem

16 år gamle Erik Kristensen var sammen med to kamerater gjest i Nordlysbadet da det skjedde.

– Jeg satt ute i jacuzzien, så at han ble tatt opp av vannet. De som var inne så en som så ut som han lå på bunnen i stupebassenget. Han ble tatt opp og båret bort. Det var ganske mye som skjedde da, og en som sto og hylte, forteller Kristensen.

Han sier gjestene skyndte seg ut som de fikk beskjed om.

Nordlysbadet ble stengt etter dette.

Debriefing

– Vi har hatt en debriefing nå i kveld, og vil følge opp med hvordan det går med gutten i morgen, sier Kjersti Syvertsen.

Hun forteller at dette også var en skremmende opplevelse for badevaktene. Selv er hun glad for at hun var til stede da dette skjedde.

– Jeg er også glad for at rutinene våre fungerer, sier hun.

Gutten skal være 10-12 år gammel, og svømmedyktig.