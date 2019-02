Barna sendt i retur med fly til Oslo, uten at foreldrene fikk beskjed

nyheter

Datteren til Svend Erik Mathisen reiste alene med et SAS-fly fra Gardermoen klokken 12 den 15. februar. Ombord var også en gutt på snart syv år. Ifølge NRK Finnmark skulle de to besøke fedrene sine, men dårlig vær gjorde at flyet bare sirkulerte over Alta lufthavn, før turen gikk til Tromsø for etterfylling av drivstoff.

– De skulle da komme tilbake til Alta rundt klokken 16, men det gjorde de ikke. Avgangen simpelthen forsvant fra skjermene, forteller Mathisen til kanalen.

Det viste seg at flyet satte kursen tilbake mot Oslo, uten at beskjed ble formidlet til foreldrene. Beskjeden kom først klokken 18.30, da SAS-flyet hadde landet på Gardermoen. Det var flaks at de to mødrene kunne hente barna.

SAS beklager det som skjedde.

– Det er bare å beklage at informasjonen om at flyet returnerte til Oslo ikke nådde fram, sier informasjonssjef Knut Morten Johansen, som videre sier til NRK at de har helt klare rutiner på dette og at de skal ha tett dialog med pårørende.

Morgenen etter ble det satt opp ekstrafly for alle passasjerene og de to barna kom seg på vinterferie til sine fedre, melder NRK Finnmark.