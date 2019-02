– Måten de håndterte det på var helt fantastisk

nyheter

I helga har en rekke veier vært stengt grunnet store svingninger i temperaturen. En av veiene var inn til Øksfjord og da måtte legebåten rykke ut.



– Det er jo klart at dette er en kjent situasjon for oss på vinterstid, sier øksfjording Jim Gaute Olsen til NRK.



Han og familien hadde i helga besøk ei åtte år gammel jente som besvimte og fikk et stort kutt i panna. Han roser AMK og legebåten som rykket ut da veien var stengt.



– For oss som bor her så er legebåten den tryggheten som gjør at det faktisk går an å bo her. Måten de håndterte det på var også helt fantastisk. De er så gode å ha, sier Olsen.



Klinikksjef ved Finnmarkssykehuset, Jørgen Nilsen, sier til NRK at det utfordrende for AMK-sentralen å finne riktig transportmiddel når veier blir stengt.



– I slike tilfeller ønsker vi ikke å utsette verken personell eller pasienter for risiko. Ved å sende legebåten i dette tilfellet, klarte vi også å opprettholde beredskapen i resten av kommunen, sier Nilsen.