– Gjør noe med flaskehalsen nå!

Det går fram av en resolusjon fra Troms og Finnmark KrFs årsmøte i Alta denne helga.

– Kvænangsfjellet er en av de største utfordringene for samferdsel langs E6 i Nord-Norge. Det er også en stor flaskehals for transportnæringen, og da særlig for transport av ferskvare ut fra regionen til kontinentet, heter det i uttalelsen.

De påpeker at det gjentatte ganger i løpet av vinterhalvåret er stengt på grunn av ras, rasfare og uvær. Dette medfører en av Norges lengste omkjøringer, ca 70 mil gjennom Finland.

– Troms og Finnmark KrF krever handling, og mener tiden er inne for å iverksette tiltak nå, heter set i resolusjonen fra KrF.