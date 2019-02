Rasfare og stengte veier

nyheter

Den varme temperaturen som har ankommet Nord-Norge forårsaker vanskelige kjøreforhold på veiene.

Statens vegvesen opplyser blant annet at Fv 882 Øksfjord–Øksfjordbotn i Loppa kommune er stengt på grunn av fare for ras. Det gjelder også E6 over Kvænangsfjellet som også er stengt grunnet rasfare.

Klokken 10.00 lørdag morgen skal det vurderes om veiene kan åpne igjen.

På E6 over Sennlandet og Hatter meldes det om svært glatte veier og vanskelige kjøreforhold grunnet regn som fryser på bakken.

Disse veiene er også stengt i Finnmark