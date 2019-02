Lise ny bondehøvding i Finnmark

nyheter

Grete Liv Olaussen gikk denne uka av som leder i Finnmark bondelag. Inn kommer Lise Skreddernes som driver gårdsbruk i Bekkarfjord i Lebesby kommune, der hun produserer både melk og storfekjøtt.

Skreddernes har vært aktiv i organisasjonen i mange år, både lokalt og i fylkeslaget. Rutinen er med videre, selv om veteran Olaussen takker for seg.

– Finnmark Bondelag ønsker å benytte anledningen til å takke tidligere fylkesleder i Finnmark Bondelag, Grete Liv Olaussen for innsatsen. Grete Liv har vist et enormt engasjement for Finnmark- og det Nordnorske landbruket i sine 6 år som fylkesleder og leder i Nord-Norsk landbruksråd. Vi ønsker henne lykke til på veien videre, melder laget.