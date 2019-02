nyheter

Tidligere biskop Per Oskar Kjølaas & Co. i Troms-aksjonen mot tvangssammenslåing går over fra aksjon til organisasjon. Nå har de registrert et nytt navn i Brøynnøysundregisteret, nemlig "For Troms – mot sammenslåing".

I styret sitter Per Oskar Kjølaas, Elin Jørgensen, Nils Aarsæther, Sofie Axelsen Osland og Bjørn Willumsen. Inititativtaker Ingrid Evertsen tiltrer styret i april, opplyser organisasjonen i en pressemelding.

Etter at Stortinget før jul nektet å omgjøre vedtaket om tvangssammenslåing av Finnmark og Troms, mener de kampen får en mer langsiktig karakter. De mener demokratiet er satt i spill og at folkeviljen bør respekteres.

– Den ubegrunnete tvangssammenslåingen er elendig forberedt og reiser en rekke spørsmål knyttet til mange uavklarte saker, bl.a. Finnmarkseiendommen og Troms Kraft. Milliardverdier er satt i spill. Sentrale administrative oppgaver er ikke utredet og arbeidet i fellesnemnda bærer preg av et pliktløp, uten entusiasme og engasjement. De enorme geografiske avstandene, samt ekstrakostnadene til drift av det sammenslåtte fylket vil gå ut over tjenestetilbudet i både Troms og Finnmark. Folkestyret i Troms og Finnmark vil svekkes, hevdes det.

De skal nå samarbeide tett med ForFinnmark for å omgjøre vedtaket.