Setter søkelys på beredskapen i nord

Nord-Norges stortingsrepresentanter fra regjeringspartiene hadde tirsdag et møte med den nye Samfunnssikkerhetsministeren Ingvild Tybring-Gjedde og statssekretær Toril Reynolds, får Altaposten opplyst i en pressemelding.

Søk og redning (SAR) i nordområdene var tema for møtet.

– Regjeringen jobber kontinuerlig med å forbedre beredskapen i nordområdene. Blant de viktige tiltakene som er gjort de siste årene er blant annet å øke Sysselmannens tjenestefartøy Polarsyssels tilstedeværelse på Svalbard til ni måneder, samt trappet opp beredskapen til to likeverdige Super Puma redningshelikoptre, ett helikopter med en times beredskap og ett med to timers beredskap, skriver de i pressemeldingen.

– Disse tiltakene har bidratt til en betraktelig styrking av beredskapen i nordområdene. I tillegg er Kystvakten en svært viktig ressurs i nord som følge av at den er kontinuerlig til stede i havområder under norsk jurisdiksjon. Kystvakten har totalt 13 fartøyer i strukturen hvorav åtte er havgående. Av Kystvaktens patruljedøgn foregår 60% i nordlige havområder.

– Flere muligheter ble diskutert med ministeren der hovedfokuset var på fiskeriaktivitet og cruisetrafikk. Samfunnssikkerhetsministeren jobber med å finne mulige løsninger og det ble besluttet å gjennomføre et møte med bla Maritimt Forum Nord for å diskutere konkrete tiltak. Maritimt Forum Nord har i fem år jobbet med to SARiNOR-prosjekt finansiert av Utenriksdepartementet og næringen i fellesskap, skriver de videre.

Margunn Ebbesen og Regina Alexandrova fra Høyre mener det er mange gode innspill i rapportene fra SARiNOR-prosjektene, og at det er viktig at man nå tar tak i dette og finner konkrete og gode løsninger som kan bidra til å øke sikkerheten i nordområdene ytterligere.

– Fremskrittspartiets representant Dagfinn Olsen kjenner godt til den økende cruise aktiviteten, og han har selv erfaring som rekefisker i nordområdene. Han har selv følt på kroppen de utordringene næringsaktivitet så langt nord kan medføre. Olsen har merket seg en økte fiskeriaktiviteten i områdene og er tydelig på at en styrking av beredskap for å øke sikkerhet må gjennomgås, opplyser de.

Bengt Rune Strifeldt og Hanne Dyveke Søttar fra Frp er optimistiske etter møet med ministeren som hadde satt seg godt inn i rapportene fra SARiNOR-prosjektene.

– De ser begge frem til videre samarbeid med regjeringen om muligheter for styrking av beredskapen i nordområdene basert på konstruktive og kunnskapsbaserte løsninger, skriver de avslutningsvis.