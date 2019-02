Hevder kvinnelig prest vil svekke oppmøte i kirka

nyheter

Prostiet i Nord-Troms kan fredag få sin første kvinnelige prest. Det forarger den læstadianske menigheten, som mener det vil gå utover besøkstallene.

– For oss er det uaktuelt å benytte oss av gudstjenester med en kvinnelig prest. Vi vil ikke anse det som vår gudstjeneste, sier predikant Nils Einar Samuelsen i den Luthersk Læstadianske menigheten i Nord-Troms til NRK.

Prostiet er det eneste av de 109 i Norge som aldri har hatt eller har en kvinnelig prest.

Fredag skal Nord-Hålogaland bispedømmeråd avgjøre om hvem av de tre, en kvinne og to menn, som søkte på stillingen som prest i Nordreisa, skal få jobben. I to år har stillingen stått tom. Prostiet i Nord-Troms er det eneste i Norge som ikke har, eller en gang har hatt, en kvinnelig prest.

Den konservative læstadianske retningen står sterkt i Nord-Troms. Samuelsen hevder mange tradisjonelle kirkegjengere vil unngå å gå i kirken. Han mener de blir «nødt til å finne alternative løsninger for våre gudstjenester» dersom en kvinne får jobben.

Framtid i Nord skrev på lederplass forrige uke at tiden «er overmoden for en kvinnelig prest» i Nord-Troms.

Leder for menighetsrådet i Nordreisa, Olaf Hunsdal, sier til NRK han blir lei seg når han hører Samuelsens uttalelser. Han sier spørsmålet om kvinnelige prester ble avklart for 50 år siden og sier menigheten burde kunne åpne opp for en kvinnelig prest i Nordreisa i 2019.