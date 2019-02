Jostein er død

nyheter

Tirsdag kom meldingen om at Altas egen trubadur og låtsnekker er død, bare 60 år gammel.

Johansen har preget det lokale musikkliv i fire tiår, blant annet som musiker og komponist for Silverstone, ett av Altas mest kjente band gjennom tidene. Med låter som Æ blir gal og Hjemlengsel skapte bandet begeistring landet rundt og Josteins særegne teft for gode popmelodier ble tydelig allerede på 1970-tallet.

– Det er med stor sorg jeg må fortelle alle bekjente at min bror Jostein døde i går den 19. februar, 60 år gammel. En flott musiker og person er borte, kunne broren Arnfinn Johansen melde på Facebook i natt. Og sorgen deles av mange.

Jostein har gjennom sin solokarriere fulgt opp med en rekke signaturlåter, blant annet sin patriotiske hyllest til hjembyen. Låten Å, kjære Alta ble på mange måter et felleseie og gjennom årene har den røde tråden gjerne vært stoltheten av å komme nordfra. Så sent som i 2014 ga han ut plata Lenge siden sist med 12 flotte popmelodier, produsert i tett samarbeid med venn og musikerkollega Roy Gunnar Løksa.

På plata er den røde tråden Josteins kjærlighet til de nære ting, hjemme i Saga og nord i landet. Titler som Æ blir her, Nordnorsk kjærlighetssang og Sove kan dem gjøre søraførr , sa det meste om tilhørighet og røtter, samtidig som hverdagspoesien representerer en grunntone i Josteins budskap. Hans perspektiv var fra grasrota og respekten for alle, uavhengig av status og bakgrunn.

Han skrev for hverdag og fest – og han skrev følsomt om den daglige dont, nostalgiske tekster som fikk mange til å kjenne seg igjen i livets berg- og dalbane. Det hele innhyllet i melodiøs pop og preget av den arven Johansen hadde fra band som Stones og Eagles. Ett av de store øyeblikkene de siste årene var gjenforeningen av Silverstone på Alta Soul & Bluesfestival i Alta sentrum. Et band i toppform leverte varene til stor begeistring for et stort publikum.

I dag er Altas musikkliv i sorg over tapet av personen og musikeren Jostein Johansen.