Ber politikerne i Oslo respektere lokale vedtak

Sør-Varanger-ordfører Rune Rafaelsen (Ap) synes det er feil at politikere i Oslo skal overstyre Kvalsund kommune og Finnmark fylkeskommune.

Miljøvernere og miljøpolitikere omtaler gruvedriften i Kvalsund som en ny Alta-sak, blant annet fordi selskapet Nussir har fått tillatelse til avfallsdeponering i Repparfjorden.

Ordfører Rune Rafaelsen i Sør-Varanger kommune sier til Klassekampen at han har stor forståelse for at Kvalsund ønsker aktivitet og arbeidsplasser med gruvedrift i kommunen. Han kaller gruvearbeidere for gull verdt.

– Det må ikke bli slik at vi ser ned på arbeiderklassen og tenker at det å være gruvearbeider er kritikkverdig, sier Rafaelsen til avisen.

Ordføreren synes det er galt at noen skal kunne sitte i Oslo og overstyre Kvalsund kommune og Finnmark fylkeskommune som ønsker gruvedriften velkommen. Også i Sør-Varanger har kommunestyret sagt ja til gruvedrift.

Næringsdepartementet ga torsdag driftskonsesjon til Nussirs kobberutvinning i Kvalsund. Et deponi av restmassene fra gruvedriften i Repparfjorden har fått kritikk fra flere hold. Blant annet har SV-leder Audun Lysbakken uttalt av gruvedriften og avfallsdeponiet i Repparfjorden er et så viktig spørsmål at Stortinget må behandle saken. (©NTB)