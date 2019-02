– Jeg har gode muligheter til å bli ordfører

nyheter

Alle regnet med at Senterpartiet skulle toppe sin liste til kommunevalget med Klemet Klemetsen, som ved siste fylkestingsvalg framstod som en av Finnmarks mest populære politikere. Den gang representerte Klemetsen Venstre, men har siden tatt overgang til Senterpartiet.

– Kautokeino Senterparti måtte velge mellom to dyktige og svært populære politikere. Valget falt på Hans Ole Eira, og selv om jeg vurderer Klemet som hakket bedre stemmesanker i Kautokeino, tror jeg at Senterpartiet fort kan gjøre et kjempevalg og være aktuell for ordførerkontoret, sier Jan Martin Rishaug, en av Senterpartiets profiler både i Alta og på regionsnivå.

Blir ordfører?

Selv tror Hans Ole Eira at det er fullt mulig å bli Kautokeinos neste ordfører:

– Ja, det er høyst realistisk sett på bakgrunn av at hver tredje velger i Kautokeino under stortingsvalget stemte Senterpartiet. Jeg har store ambisjoner både som folkevalgt for Kautokeino og for Senterpartiet, klargjør 46 åringen som ikke er redd for å snakke høyt om en framtid som kommunens ordfører.

Dropper Flyttsamelista

Eira topper Senterpartiets liste i Kautokeino, men er i inneværende periode innvalgt i kommunestyret fra Flyttsamelista. Han er en av få stemmer i kommunestyret fra Maze, men med en tradisjonell skepsis fra velgerne i selve Kautokeino til bygderepresentantene kan det koste flere stemmer enn det som vinnes. På den andre siden er Eira sentral i Lákkonjárga reinbeitedistrikt, noe som vurderes å gi god uttelling i valget.

– Det er et tosidig sverd å vrake Klemet til fordel for Hans Ole. Klemet er uhyre populær i Kautokeino, også i fastboende kretser. På den andre siden vil Hans Ole bli en alvorlig trussel mot stemmbasen til Flyttsamelista med sin sentrale posisjon i reindriftsnæringen, sier Altapostens journalist Magne Kveseth som har fulgt valg og politiske drama i Kautokeino i mer enn 30 år, men som for tiden er sykemeldt.

Selv er Eira klar på at separasjonen med Flyttsamelista har vært uproblematisk.

– I og med at jeg er nominert som nummer én på Senterpartiets liste har jeg gitt beskjed om at jeg fra kommunestyremøte i mars vil utgjøre en egen gruppe og da som Senterpartiet.

Dramatisk nominasjon

Topplassen på Senterpartiets liste ble avgjort med små marginer på et godt besøkt nominasjonsmøte forrige søndag. Voteringen viste at Hans Ole fikk 12 stemmer mot Klemets syv. Når Klemet tapte voteringen ba han om å få en plass lengre ned på lista og er helt sist på lista som Senterpartiet skal be velgerne om tillit for.

– Både jeg og Klemet har ambisjoner, og det flott for Senterpartiet at det er flere som vil være nummer én, sier Hans Ole Eira.

Hva gjør NSR og Samefolkets Parti?

Tvillingpartiene Samefolkets Parti og NSR har etter det Altaposten kjenner til fortsatt ikke nominert. Et navn mange er opptatt av er Klemet Erland Hætta, tidligere populær ordfører gjennom flere perioder. Etter regimeskiftet der Ap fikk ordføreren er det krefter som ønsker at NSR og Samefolkets parti skal stille felles liste til kommunestyret i Kautokeino. Det er i tråd med praksisen fra innværende periode, selv om de i Sametinget stiller hver for seg. Hætta er et toppnavn for NSR på Sametinget og representant for Samefolkets parti i Kautokeino.

Venstre er også en tradisjonell politisk kraft i Kautokeino, selv om det er noen år siden partiet hadde Anton Dahl som ordfører. Fastboendes liste har et stort velgerpotensial, og flere av de vi har vært i kontakt med peker på at potensialet ikke har blitt mindre etter at nær alle konkurrerende parti har representanter fra reindriftsnæringen som listetopper.