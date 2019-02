Russland blokkerte norsk nettavis

nyheter

Fra og med tirsdag morgen har nettavisen vært utilgjengelig for russiske lesere, skriver nettavisen The Barents Observer.

Ifølge nettavisen har flere kilder opplyst at de ikke har tilgang til nettstedet i Russland, i tillegg til at trafikken på nettstedet tydelig viser en nedgang av russiske lesere.

Blokkeringen kommer en snau måned etter at det russiske medietilsynet Roskomnadzor den 28. januar varslet at de ville blokkere nettavisen. Årsaken var offisielt på grunn av et portrettintervju med Dan Eriksson , en homofil samisk mann i Nord-Sverige. I intervjuet står han fram og forteller om prosessen om hvordan han kom ut av skapet, selvmordsforsøk og hvordan han jobber for å hjelpe andre.

Det russiske medietilsynet mener saken strider med russisk lov. I et brev ga de den gang nettavisen 24 timer til å avpublisere artikkelen. Nettavisen har ikke etterkommet kravene fra det russiske medietilsynet.

I tillegg har Vitaly Milonov, som er medlem i underhuset i den russiske nasjonalforsamlingen, gått hardt ut mot nettavisen. Han har uttalt at avisen bør blokkeres, og at diplomatiske grep bør tas dersom publisering av lignende materiale, som også er på russisk, fortsetter.

Anklagene kan se ut til å ha nådd russiske myndigheter, ettersom den norske nettavisen tirsdag ble blokkert. (©NTB)