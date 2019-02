– Akutte helseutfordringer for Alta-regionen må løses raskt

nyheter

Stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt (Frp) tok med partifelle Åshild Brun Gundersen og Carl-Erik Grimstad fra Venstre for å møte kritikere av beslutningen om å legge sykehusene i Finnmark inn under UNN. For å få et helhetlig inntrykk dro de rett fra Hammerfest til Alta for å møte rådmann og helsepolitisk administrasjon. Senere på kvelden stilte stortingspolitikerne opp på et åpent medlemsmøte.

– Jeg er helt sikker på at både Åshild og Carl-Erik fikk godt utbytte av møtene i Alta, ikke minst på det åpne møtet der det i rett fra levra-språk ble fortalt om hvilke opplevelser en kan risikere om en blir alvorlig syk i Alta med det tilbud og organisering vi har i dag, sier Strifeldt før Brun Gundersen legger til:

– For meg som politiker er det svært viktig å kjenne til hvordan folk flest opplever helsetilbudet. På kveldsmøtet i Alta fikk vi et usminket og sterkt inntrykk.

– Høie må dementere «u-sving» Utfordres i Stortinget om han gir opp å legge Finnmarkssykehuset under UNN.

Avviste Hammerfest

Først hadde imidlertid de tre stortingsrepresentantene fra regjeringspartiene møte i Hammerfest der orfører Alf E. Jakobsen og byens helseutvalg var vert. Her ga ikke stortingsdelegasjonen en millimeters åpning for at regjeringen vil snu i vedtaket om å legge Finnmarkssykehuset inn under UNN.

Bengt Rune Strifeldt, som hadde organisert turen til Hammerfest og møtet med byens helsepolitikere, har de senere dager jobbet knallhardt med å endre oppfatningen av at regjeringen er i ferd med å gjøre en usving i forhold til Granavolden-erklæringen. Onsdag starter han stortingets spørretime med et konkret spørsmål til helseminister Bent Høie (H), et spørsmål som er sendt inn skriftlig, men blir gjentatt muntlig:

«Det etableres som en «sannhet» etter helseministerens besøk i Hammerfest den 12. februar at det åpnes for en u-sving i avtalen om at regjeringspartiene vil foreslå at Finnmarkssykehuset blir en del av Universitetssykehuset Nord-Norge. Kan statsråden bekrefte eller avkrefte om han er rett sitert i saken, og er det signalisert at statsråden ikke vil gjennomføre denne sammenslåingen slik den fremkommer i avtalen?»

– Når vi først hadde møte i Hammerfest var det også viktig å signalisere at vi ville lytte til hva Altas befolkning tenker om helsetilbudet i regionen. Alta er tross alt befolkningssenteret i Finnmark og her er den største pasientgruppen, noe mange synes å glemme. Både Grimstad og Brun Gundersen er to politikere med stor interesse for, og gode kunnskaper om helsetilbudet i vår region, men likevel tror jeg denne turen var nyttig. De fikk med selvsyn oppleve vintervær over Sennalandet, et vær jeg selv synes var helt greit, men hvor jeg tror de satt med følelsen av å kjøre i en melsekk. Det å se hvor omlastingen av pasienter skjer på Skaidi tror jeg også ga forsterket inntrykk av dette, sier Strifeldt.

Må endres

Det har Strifelt helt rett i. Partikollegaen, som er fraksjonsleder i helsekomiteen, vedgår at hun er sjokkert.

– Dette går rett og slett ikke. Min umiddelbare reaksjon er at dette er fullstendig uverdig. Dette er en av sakene som må få en umiddelbar løsning. Jeg skal også gi en annen lovnad; pasienter fra Finnmark som må reise til sykehus skal sikres rettigheter til et reiseopplegg som skal ivareta pasienten på en helt annen og bedre måte enn i dag. Disse endringene må vi kunne få gjort i løpet av 2019.

– Det er dokumentetr at det har tatt pasienter i Alta med potensielt livstruende skader og sykdom tre og halv time å komme til sykehus. Er dette akseptabelt, og bør det ikke komme en sårbarhets- og sikkerhetsanalyse av akuttberedskapen i Alta og Kautokeino?

– Bengt Rune har jobbet beinhardt siden han kom på Stortinget for å få flertall for en utredning av sykehusstrukturen i Finnmark. Dette for å få fakta på bordet. Frp har støttet en slik utredning, men vi har dessverre ikke fått flertall. Nå har vi flertall for å endre på organiseringsstrukturen. Det neste blir å få analysert hvor helsetilbudet ikke er forsvarslig, eller kan bli bedre. Det kan bety at vi må flytte på tjenester, det vil si endre på strukturen som avgjør hvor vi gir helsetjenester, men det blir neste steg, sier Åshild Brun Gundersen, som i helsekomiteen har med seg Sylvi Listhaug, nestleder i Frp.

Flere turer

Venstres Carl-Erik Grimstad har vært flere turer i Alta og Vest-Finnmark, og har vist stort engasjement rundt han har betegnet som bekymringsfulle mangler ved tilbudet. Grimstad har spesielt vært opptatt av at Altas fødende skal kunne føde i lokalt og slippe reise for seg og familiemedlemmer på 14 mil. Fødselstallene på fødestua i Alta har gått kraftig ned de siste årene, og kun 67 fra Alta og Kautokeino fødte her. Det er kun en av fire gravide som slipper å ta turen til Hammerfest.

På møtene i Alta var lokallaget fra Alta godt representert og kom med flere innspill. Toppkandidatene for Venstre på lista ved fylkestingsvalget Troms og Finnmark har allerede offentlig gjort det klart at de står sammen om at Alta må få et fullverdig lokalsykehus, inkludert fødeavdeling.