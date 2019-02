Vogntog havnet utenfor veien

nyheter

På morgenkvisten mandag havnet et vogntog i grøfta på E6 ved Rafsnes:

– Det er snakk om et utenlandsk vogntog. Vogntoget står slik til at det er litt til hinder for trafikken. Politiet er på stedet nå, og vi venter at bergingsbil snart vil være på stedet, sier operasjonsleder Bjørn Tormod Syversen.

Han forteller at det ikke meldes om personskader, og at det ikke var andre involverte kjøretøy.

I en oppdatering skriver politiet at veien blir stengt i forbindelse med bilberging. Stengingen varer fra klokka 10.20.