– Slike trailere ødelegger for næringen

nyheter

Stian Johnsen som er politibetjent i utrykningspolitiet i Alta sier kjøretøyene er tatt inn til kontroll etter mistanke om mulige glatte dekk og dårlige kjetting.

– Det som skjedde i bakken mot gamle sentrum i morges er som kjent et problem med trailere som ofte kommer fra utlandet. Årsaken til at de ikke kom opp bakken kan være for glatte dekk og det så også ut som om de ikke hadde kjettinger etter norsk standard, sier Johnsen.

Vogntog havnet utenfor veien Sjåføren slapp fra uhellet uten skader.

Begge trailerne ble tatt med til kontroll hos Statens vegvesen.

– Årsaken til hvorfor de ikke kom opp bakken er noe vi skal se på nå. Kanskje blir de pålagt kjøreforbud hvis det viser seg at de ikke har utstyr eller er dimensjonert etter norske forhold, sier Johnsen.

– Blir oppgitt

Håkon Kristian Haldorsen som er yrkessjåfør av yrke ble vitne til hendelsen. Han mener begge trailerne ikke var skodd for norske forhold.

(Håkon Kristian Haldorsen).

–Hovedgrunnen til at de ikke kom seg opp er at de ikke har kjettinger som er tilpasset hjulene. Kravet er at de skal ha syv kjettinger etter norsk standard, og av det jeg så så hadde de ikke dette. De hadde såkalte snøkjetting og disse fungerer ikke i glatte bakker. Det er dog viktig å ikke ta alle utenlandske trailere under en kam, men uansett årsak blir jeg oppgitt, for slike trailere som dette ødelegger for næringen. Dette er også forbrukernes feil, for alle ønsker fri eller billigst mulig frakt, og da får vi som dette eksemplet, slike trailere på veiene, sier Haldorsen.