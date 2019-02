Mener ny gruvesak kan skade Venstre

nyheter

Grimstad sitter på Stortinget for Venstre og mener det vil gå på troverdigheten løs dersom partiet i regjering må åpne gruvene under Brevik for spesialavfall, skriver VG.

Han ber partiledelsen og nestleder Ola Elvestuen – som også sitter på toppen i Klima- og miljødepartementet – stoppe saken.

– Han har stått i Brevik og sagt at vi ikke skal ha dette deponiet. Hvis han ikke får gjennomslag, så taper Venstre all sin troverdighet i klima- og miljøpolitikken, sier Grimstad. Han viser til hvordan det er blitt mottatt at regjeringen har gitt konsesjon til gruvedrift og lagring av avfall i Repparfjord i Finnmark.

– Som regjeringsparti blir vi lenket fast til den avgjørelsen, selv om vi ikke vil det og det ikke er vår avgjørelse.

Grimstad sier spørsmålet om deponi i Brevik skaper uro i partilagene i Grenland før vårens nominasjonen og valgkampen før høstens kommunevalg.