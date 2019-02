Feirer 4.000 abonnenter

nyheter

I februar kunne Mediehuset Altaposten stolt konstatere at abonnementsuviklingen går i positiv retning.

Økning

De siste to årene har pluss, eller betalingsmur, blitt en stadig større del av altaposten.no og det har gitt gode resultater. Det har samtidig bidratt til enda større fokus på innholdet.

Leder for brukermarkedet i Altaposten, Ann-Siri Vesterslett, mener offensiv satsing på streaming er en viktig årsak til både opplagsøkning og flere betalende kunder. De siste ukene har Altaposten streamet bredt det som skjer i byen, Altaturneringen i håndball, mange fotballkamper, volleyball, Sami Music Week og fire forestillinger fra jubilanten Alta kulturskole.

– Det er mye liv og røre på altaposten.no, inkludert radio som er gratis, enten det er formiddagssendingen eller kommunestyret. Det gir i sum et kontinuerlig trykk

Suser videre mot toppen Radio Alta gjør et nytt byks oppover på lista over landets mest populære lokalradiostasjoner.

Må levere et godt produkt

At Altaposten, som så mange andre, velger å ta betalt for sin journalistikk er kanskje ikke så rart ettersom papiravisen alltid har vært et produkt man tar betalt for. Nå er dette overført til den digitale utgaven. Samtidig som dette har blitt en stadig større del av produktet har det også bidratt til et skifte i hvilke prioriteringer som gjøres. Når man skal ta betalt for en artikkel må den levere på innholdet.

– Vi satser videre på både kultur og sport, noe vi ser at abonnentene våre vil ha. I tillegg til solide journalistiske prosjekter, som blant annet serien vi har gående akkurat nå om Alta-saken 40 år etter, sier redaktør Rolf Edmund Lund, og fortsetter:

– Dette er noe vi kommer til å fortsette med fordi vi vet at leserne våre ønsker god og gjennomarbeidet journalistikk. Når det gjelder kultur og sport er dette noe som speiler lokalsamfunnet vi lever i og derfor viktig for oss å dekke.

Brukermarkedansvarlig Vesterslett ser positive utslag på statisikken i den forbindelse.

– Det er gode redaksjonelle satsinger som gjør stort utslag på betalingsviljen. Det ser vi i statistikken. Folk forstår at innhold koster og at stoff må plusses, mener hun.