Strømprisene går ned

Ifølge en pressemelding fra Ishavskraft er strømprisen gått ned med 30 prosent. Det handler i stor grad om at vinteren har sluppet taket og det er blitt mildere.

– Med stigende temperaturer gir det mindre behov for oppvarming og dermed et lavere forbruk. Når folk skrur ned på varmen faller også forbruket. I tillegg har prisene falt i våre naboland på grunn av nedadgående kullpriser og ikke minst et kraftig fall i utslippskvotene for CO2, forteller handelssjefen i Ishavskraft, Tom Eirik Olsen.

Han tror prisene vil holde seg under 40 øre/kWh helt frem til neste vinter.

– Tiden fremover ser lys ut, prisene vil knapt overstige 40 øre/kWh de neste to ukene. Videre vil vi ikke oppleve priser på over 40 øre/kWh før til neste vinter. Med dette prisfallet venter vi nå at norske forbrukere totalt sett, vil få en lavere strømregning for 2019 enn det de fikk i 2018. Resten av året ligger an til å bli nesten 1000 kroner billigere enn tilsvarende periode i fjor, fortsetter Tom Eirik Olsen. Vi er imidlertid åpne for at en værendring mot kaldt og tørrere vær kan øke prisene noe, men utsiktene akkurat nå tilsier ikke dette, sier han i pressemeldingen.