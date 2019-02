Etter år med motgang er de klare til å bygge samisk opplevelsessenter: – Det har vært en berg og dalbane

nyheter

I en årrekke har den vesle, samiske reiselivsbedriften i Øvre Alta slåss mot naturkreftene. Eiendommen de drev fra, på nedsiden av E45 mot elva vis a vis Alta River Camping, var plaget med oversvømmelser vinterstid. Vannet fra bekken i bakkant ble rett som det var presset opp og inn rundt de to lavvoene.

Da det frøs på i ettertid var katastrofen et faktum. Ikke bare en gang ble turistsesongen ødelagt.

Motløshet ble til håp

Det var derfor med glede de kunne ta imot en ny tomt i det gamle grustaket fra Alta kommune, et par hundre meter unna på vestsiden av E45. Likevel, til tross for ny tomt og nye muligheter, etter flere ødelagte turistsesonger var bunnlinja rød og motet i ferd med å ta slutt.

Men nå har alt snudd for daglig leder Berit Anne Eira, styreleder Nils Henrik Sara og styremedlem Kristine Nina Eira Sara.

Fredag ble det avholdt generalforsamling hos Noodt & Reiding i Kunnskapsparken. Her møtte trekløveret sammen med fire av sine åtte barn, som alle er nye medeiere i selskapet. Også deres mangeårige familievenn Arnt Wang var tilstede.

– Nå står Boazo Sami Siida foran en betydelig utvidelse. Åtte familiemedlemmer kommer inn som medeiere, i tillegg til at Arnt Wang kommer inn som en betydelig investor i det som nå blir to selskap, kan senior bedriftsrådgiver Kurt Johnsen i Noodt & Reiding fortelle.

Frisk kapital

Det etableres et driftsselskap og et eiendomsselskap. Familien vil sitte med 66 prosent av eierskapet i driftsselskapet, Wang med 34 prosent av aksjene her.

Eiendomsselskapet vil være eid 51 prosent av driftsselskapet, de resterende 49 prosentene kontrollerer Wang.

– Med dette får selskapene inn 2,4 millioner i frisk egenkapital, opplyser Johnsen.

Vil bidra

Mye av de friske midlene er det Wang som står for. Investoren forteller at et mangeårig vennskap kulminerte i satsingen:

– Jeg har kjent familien helt fra ungdomstiden, der jeg blant annet har fått hjelpe til med reinflytting. Jeg har besøkt dem flere ganger i det gamle anlegget, og kjenner problemene de har hatt her. Når Nils Henrik og Nina i høst løftet inn ideen og spurte om jeg kunne være interessert i å investere, så startet prosessen. Jeg har et stort ønske om å være med på å skape noe virkelig bra, og har trua på det de gjør her, sier Wang, som samtidig gjør det klart at han er med som en finansiell investor, med et langsiktig mål om å tjene på investeringen.

Sikter på helårsdrift

Det kommer godt med, kan styreleder Nils Henrik Sara bekrefte. For planene er mange og store:

– Vi er ikke helt i mål med detaljene, og det kan komme endringer. Men vi ser for oss en fast bygning heller enn lavvoer som vi har operert med hittil. I dette bygget vil det blant annet være en samisk restaurant med 80 sitteplasser, som også kan fungere som en kultursal for forskjellige aktiviteter. Utendørs legger vi opp til mye av det vi har i dag, sier han og sikter til både lassokasting, reinkjøring og andre aktiviteter i det flotte, nylig opparbeidede området.

– Noe må vi selvfølgelig holde hemmelig inntil videre, slik at folk kan være litt spente fram mot åpningen. Men vi har mange planer, sier han.

Hvor mange ansatte det kommer til å bli er foreløpig usikkert.

– Men vi tar sikte på å få til helårsdrift på anlegget, sier daglig leder Berit Anne Eira.

Roser kommunen og altaværingene

Sara legger ikke skjul på at eventyret Boazo Sami Siida har vært en berg-og-dalbane:

– Det har vært store problemer vinter etter vinter. Men så har Alta kommune og folk i Alta vært positive og hjulpet oss fra dag en. Dessuten har vi hatt god drahjelp fra de tre campingplassene i Øvre Alta, hvis gjester har vært flinke til å bruke oss. Uten denne støtten ville det vært umulig å få dette til. Og da kommunen kom med tanken om flytting til sandtaket for ti år siden hoppet vi til. Når vi nå ser at det blir mulig å realisere, så skjønner vi at dette kommer til å bli veldig bra.

Tanken er at tilbudet deres skal supplere det allerede brede, økende reiselivstilbudet som finnes i Alta.

– Vi har allerde et godt samarbeid med andre aktører her i Alta, og håper å kunne bygge videre på dette, sier Nils Henrik Sara.

Drar lasset sammen

Hva angår neste generasjon, kan de fire frammøtte Elen Solbritt Utsi, Anna Helene Eira Persen, Nils Per Sara og Ann-Kristine Bongo fortelle at de har trua på det som nå skjer i Øvre Alta:

– Vi har fulgt med foreldrene våre helt siden vi var små. Vi har sett utfordringene og problemene de har hatt, og har hatt våre tanker om dette. Nå føler jeg at vi alle sitter i samme båt og ror i samme retning. Det alene gjør at jeg tenker at dette blir bra, sier Bongo, til nikk fra de tre andre yngre rundt bordet.

Hvilke roller de åtte vil ha, om og i hvilken grad de eventuelt vil jobbe ved det nye anlegget, er foreløpig ikke avklart.

– Jeg, Nina og Nils Henrik vil nok sitte der oppe som vanlig, så får vi se hva ungdommen gjør, sier Berit, til latter fra de øvrige.

– Det er nok litt for tidlig å si noe om hvor mange arbeidsplasser det vil bli til slutt. Men helårsdrift fordrer flere ansatte, det er klart. Første milepæl er å nå en omsetning på 6-7 millioner. Dette vil avhenge av mange faktorer, sier Kurt Johnsen til slutt.