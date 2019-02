nyheter

Statens vegvesen melder via sine nettsider om at det har gått et snøras i området Skillefjordnes-Skillefjordbotn. Fylkesvei 883 er som følge av dette stengt «inntil videre», fremgår det hos Statens vegvesen.

Også Sennalandet er for øyeblikket stengt, på grunn av uvær.