Usikker på hvor lenge veien blir ras-stengt

Torsdag ettermiddag gikk det et ras over Fv 883, i området Skillefjorden. Assisterende samferdselssjef Jørgen Blix forteller at det settes opp ekstra båt fra Boreals side, etter hva han har fått informasjon om.

– Vi må få litt oversikt over omfanget før vi setter opp transportplaner fredag. Vi vil sende ut en pressemelding på hvordan dette blir så snart vi får oversikt over situasjonen, sier Blix.

Han har foreløpig ikke vært i dialog med Statens vegvesen, og har dermed ikke oversikt over hvor stort raset er:

– Derfor kan jeg heller ikke si noe om hvor lenge veien vil være stengt.

Han forteller at det ble satt opp en ekstrabåt torsdag ettermiddag, men er usikker på detaljer rundt denne.

Statens vegvesen opplyser på sine nettsider at veien forblir stengt i natt. Det gjøres en ny vurdering klokka 08.00 fredag morgen.