Ella Marie: – Har stått klar med lenkene i mange år

nyheter

Ella Marie Hætta Isaksen ser det som sin plikt å protestere og lover å stå i første rekke når varslede demonstrasjoner kommer igang,

– Jeg har stått klar med lenkene i flere år. Jeg kommer til å lenke meg fast i ett år om det skal til for å få regjeringa til å snu, sier Hætta Isaksen til NRK. Hun var tidligere leder for Finnmark Natur og Ungdom.

Ifølge organisasjonen har 2.900 personer meldt at de vil delta i aksjoner mot gruveplanene, som også omfatter et deponi for gruveavfall på bunnen av den nasjonale laksefjorden Repparfjorden.

Natur og Ungdom skal demonstrere utenfor Slottet før statsråd fredag formiddag og foran Stortinget lørdag ettermiddag.

– Vi aksepterer ikke at gruver og kortsiktig profitt går foran fjord, fisk og reindrifta. Derfor sier vi klart ifra at dette ikke er greit, skriver Natur og Ungdom om den planlagte demonstrasjonen lørdag.