– Vil ha enorm betydning for hele regionen

Det blir anslått 150 arbeidsplasser og loves et stort kompetanseløft i forbindelse med drift av gruvene i Kvalsund.

– Dette er et prosjekt som vil bety svært mye for Kvalsund, men også hele Vest-Finnmark og Finnmark, mener stortingsrepresentant Bengt-Rune Strifeldt til Altaposten, som har sete i næringskomiteen og har ansvar for mineral-spørsmål i Frp-fraksjonen.

Nussir får grønt lys Gruveprosjektet i Kvalsund får ja til driftskonsesjon.

– På kollisjonskurs med resten av verden Leder Leif Wasskog i Naturvernforbundet i Finnmark mener konsesjonen er sjokkerende.

Han er veldig glad og fornøyd.

– Dette er noe man har jobbet med politisk gjennom mange år, både i fylkesutvalget og fylkestinget. Da er det hyggelig at det kommer så mange arbeidsplasser. Nussvir vil bety mye for området som bo- og arbeidssenter. Området får flere bein å stå på, sier Strifeldt.

Han regner med at det vil komme protester.

– Det er helt naturlig at det finnes kritiske røster, slik det har vært gjennom hele prosessen. Det har vært en grundig prosess. Sametinget er konsultert og jeg stoler på at det er gjort gode avveininger, sier Frp-politikeren.

I Kvalsund er det jubel i dag. Lokalpolitikerne har stått fast på sin positive holdning til prosjektet

– Det er mulig med en sameksistens med gruvedrift og reindrift. Det vil vi følge opp i Kvalsund, sier ordfører Terje Wikstrøm (Ap) til NRK.

Det er kommunestyremøte i dag og der vil det ifølge ordføreren bli kake med påskrift "Gratulerer til Kvalsund-samfunnet".