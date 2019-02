– På kollisjonskurs med resten av verden

nyheter

Naturvernforbundet i Finnmark mener norske myndigheter er på kollisjonskurs med verden forøvrig når det gjelder mineralutvinning.

– Der EU jobber for at gruvedrift skal være usynlig i miljøet, og India har målsetting om gruver uten avfall, velger Næringsdepartementet å videreføre en praksis som nesten hele verden har gått bort fra. Vi er et av få land som dumper avfall i sjøen, påpeker Wasskog.

– Vi er sjokkerte over at man nok en gang har valgt å velge bort miljø. Til tross for all fokuset på klima- og miljøproblemer i verden, klarer ikke Næringsdepartementet å prioritere bærekraft, tilføyer han.

I en pressemelding gir han uttrykk for at han er skuffet over at departementet ikke tar hensyn til reindriftsnæringa, kystfiskerne og andre aktører i nærområdet.