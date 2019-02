– Det gikk sjokkerende fort

nyheter

Toril Bakken Kåven og Kjetil Romsdal i Nordkalottfolket jubler over mottakelsen på partiets lansering av fylkestingsliste. I løpet av to uker er de nødvendig 500 underskriftene på plass. Under gårsdagens samling i Alta kunne de slippe gladnyhetene til medlemmer og interesserte.

– Det har gått sjokkerende fort. Vi har jo knapt begynt, sier leder Toril Bakken Kåven, på vegne av partiet som trenger 50 ekstra underskrifter som sikkerhetsmargin.

Hun legger ikke skjul på at dette er inspirerende for det videre arbeid.

– Det er fortsatt over en og en halv måned til lister og underskrifter skal være inne. Det er morsomt å se hvordan det er samlet inn masse i enkelte områder, både ute på kysten og innland, både i Troms og Finnmark – vi er kjemepfornøyde, heter det i en pressemelding fra partiet.

Nå har de ro til å komme igang med det politiske arbeidet, vel vitende om at 500 underskrifter ikke er ensbetydende at stemmene er i boks.