Åpnet etter snøras

Torsdag ettermiddag gikk det et ras over Fv 883, i området Skillefjorden. Assisterende samferdselssjef Jørgen Blix fortalte samme kveld at det settes opp ekstra båt fra Boreals side, etter hva han har fått informasjon om.

– Vi må få litt oversikt over omfanget før vi setter opp transportplaner fredag. Vi vil sende ut en pressemelding på hvordan dette blir så snart vi får oversikt over situasjonen, sier Blix.

Fredag formiddag melder Finnmark fylkeskommune at veien er åpen for vanlig ferdsel igjen.

– Vi har fortsatt en viss beredskap fordi vi ser at det er litt vind og nedbør og da vet vi at ting kan skje. Dette er noe folk også må være oppmerksomme på og ikke sette seg i en vanskelig situasjon der man er dumt plassert, sier samferdselssjef Per Bjørn Holm- Varsi.

Blix sa torsdag at han foreløpig ikke hadde vært i dialog med Statens vegvesen, og dermed ikke hadde oversikt over hvor stort raset var:

– Derfor kan jeg heller ikke si noe om hvor lenge veien vil være stengt.

Holm-Varsi sier også at han ikke vet noe om størrelsen på raset, men at de hadde fått signaler om at det ikke kom til å være stengt så lenge.

Torsdag kveld var det satt opp ekstrabåt.