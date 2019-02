Et samlet næringsliv sier ja til bompenger

nyheter

Tirsdag avholdt Alta næringsforening medlemsmøte, et møte media ikke fikk anledning til å delta på.

Onsdag formiddag skriver foreningen i en pressemelding at et samlet næringsliv sier ja til bmpenger, og ja til vekst og utvikling.

– Skal vi fortsatt være en by i vekst og utvikling er det helt avgjørende å ha en infrastruktur som er tilpasset næringslivets behov og framtidig befolkningsøkning, står det i pressemeldingen signert styret.

NTP

Videre skriver de at dersom man skal få realisert veien, altså avlastningsveien (Nye E6), er man avhengig av å komme med i Nasjonal Transportplan (NTP).

– For å komme med i NTP er det en forutsetning at man får et prinsippvedtak i kommunestyret som omhandler medfinansiering. Medfinansiering i dagens Norge er bompenger. Når dette vedtaket er klart, starter arbeidet med å utrede kostnader og hva dette egentlig betyr for Alta – før saken sendes tilbake til kommunestyret for endelig godkjenning. Er man heldig så kan man begynne å bygge veien om 10-15 år.

Alta Næringsforening representerer ca 230 bedrifter i Alta. Disse bedriftene har til sammen ca 4500 ansatte.

– Vi ber nå om at de politiske partiene i Alta tar ansvar. Det er et politisk ansvar å legge til rette for vekst og utvikling. Det vil være oppsiktsvekkende hvis våre lokale folkevalgte ikke ønsker å tilrettelegge for vekst og utvikling til beste for næringsliv og befolkning.

Vil ha et ja

Ved å si ja til bompenger, skriver næringsforeningen, vil man blant annet også få løst følgende utfordringer med veinettet i Alta:

Avlastningsveg (Hjemmeluft – Kronstad) og Oppgraderingstiltak på og langs E6:

Bossekopkrysset

Planfri overgang Bossekop skole

Vegkrysset Kjosveien – E6

Ny bru over Altaelva

Rundkjøring Bukta, trafikkløsning for havna og løsning for Amtmannsnesveien

Gjennomgående tosidig g/s-veiforbindelse

Planfri overgang Alta sentrum

Transfarelv bru (Ny bru + vegomlegging)

Ny bru Saga/Tørrfossen

Løsning på strekningen Mikkelgrinda – Skillemo

Rafsnes – punktutbedringer

Gang/sykkelveg Øvre Alta – Skillemo – Eiby

Etablering av ny bussterminal

Oppgradering av busslommer/holdeplasser

Bedring av framkommelighet for bybuss

Uten avlastningsveien mener de at det vil bli vanskelig å realisere større boligfelt og få realisert større industriområder.