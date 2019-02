– Vi får samlet 500 navn

nyheter

Nyheten om at partiet stiller liste ved fylkestingsvalget gjør at interessen er stor. De må ha 500 navn på plass før fristen for at lista skal bli godkjent.

– Det får vi. Interessen har vært stor, både i Troms og Finnmark. Jeg tror det handler om at dette er en nordnorsk liste utenfor «partiboksen», med trestammers møte som utgangspunkt. Kanskje folk er litt lei kranglingen i de «norske» partiene, filosoferer Kjetil Romsdal, som forteller at de i kveld møtes på Scandic for gjennomgå og diskutere politikk.

– For de som er nysgjerrige, er det bare å stikke innom i kveld. Det er ikke sikkert de er enige i det vi mener, men det er hyggelig med debatt, sier Romsdal, som mener at fylkestinget kan være en vel så god arena for politikken som Sametinget.

– Tror du sakene til Nordkalottfolket har gjenklang i folket?

– Jeg mener vi har mange saker folk kan identifisere seg med, for eksempel innenfor motorferdsel i utmark. Kanskje vi er et annerledes parti fordi vi kan se sakene fra et nordlig perspektiv, sier Romsdal.