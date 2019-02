– Når kundene gjør det bra, gjør vi det bra

nyheter

Distriktssjef Troms og Finnmark Stein Isaksen i Elektroskandia Norge er storfornøyd med alle prosjektene de fikk i 2018 (se liste nederst i saken).

– I fjor hadde avdelingen vår i Alta er fantastisk år. Noen av prosjektene vi fikk tilslaget på er Alta omsorgsenter, Alta brannstasjon, Alta ungdomsskole, for å nevne noen av de 16 store prosjektene i Finnmark, sier Isaksen.

– Hvorfor tror du dere gjorde det så bra i 2018?

– Det er flere grunner. En av disse er at kundene våre opplever oss som en totalleverandør som alltid leverer varene til rett dato.

Men, det er også viktig å påpeke at når våre kunder gjør det bra, så gjør vi det bra. Vi er en totalleverandør som også har et meget godt logistikksystem. De prosjektene vi fikk i 2018 er også prosjekt som pågår per nå og lokal tilstedeværelse og lokalt kunnskap er også en viktig faktor for at vi har gjort og gjør det så bra.

Økning hvert år

Avdelingen i Alta har pr i dag fire ansatte.

– Vi har en veldig dyktig stab og vi har økt jevnt og trutt siden oppstarten i Alta i 2007. Uten å være for bastant velger jeg å tro at avdelingen i Alta var en av de største i Nord-Norge på omsetning og fart. 2018 ble et rekordår for oss, sier Isaksen fornøyd.

Elektroskandia AS er forøvrig landets største grossist med en omsetning på over 2.5 milliarder kroner pr år.

– I 2018 var vi eneste grossist med avtale til alle de store kjedene som Elproffen, Elkonr, elektro Union og Elnett, sier Isaksen som peker på at 2018 ble et rekordår med tanke på antall prosjekt.

Her er noen av 2018-prosjektene til Elektroskandias avdeling Alta

Alta omsorgssenter



Alta brannstasjon



Alta ungdomsskole



Nybygg statnett øvre Alta



Veilys og elektro Salkobekken



Utbygging Ahlsell bygget



Markveien terrasse



Markveien C4



Katolske Kirke



Nitek bygget



Statnett Skaidi



Oppdrag Vardø



Hotell Honningsvåg



Flere prosjekter til havbruk



Hyttefelt Kirkenes



Nytt bygg Finnmark mur og puss



