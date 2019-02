nyheter

Før morsdagen ba Altaposten leserne om å sendte inn hilsen. Alle innsendte hilsninger var automatisk med i trekningen av en spabehandling til en verdi av 1.500 kroner.

Ingen tvil om at vinneren satte pris på gaven.

– Nei dækan, sier Gry-Kristi, før hun bryter ut i latter når Altaposten tar kontakt.

– Dette blir veldig deilig, jeg gleder meg.

Til mamma

Det var sønnen til Gry-Kirsti som «nominerte» henne ved å sende morsdagsmelding. Bildet han la til meldingen er fra de to gjennomførte Midnight Sun Marathon sist sommer. De to sprang for første gang og målet var 4,2 kilometer på 40 minutter. De klarte det på under 30 minutter, forteller Gry-Kirsti.

– Dette gjør hele familien samlet, far er også med, men springer en mye lengere distanse. Årets løp ga mersmak og hele familien er klar for en ny runde neste sommer.

Gry-Kirsti var en av 156 mødre som fikk morsdagshilsen på altaposten.no