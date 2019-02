nyheter

Like før klokken 10.00 rykket politiet i Alta ut med blålys.

– Det gjelder en utagerende person som har viftet med kniv. Politi og ambulanse har rykket ut, skriver politiet på twitter.

Hendelsen er i en bolig i sentrum, ifølge operasjonsleder Gunnar Øvergård.

– Vi er i ferd med å få kontroll over situasjonen. Det er viktig å få påpekt at denne personen ikke er til fare for andre, sier Øvergård.