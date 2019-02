Spiser mer snacks

nyheter

Snacks-produsentene melder om markert økning i salg av potetgull i løpet av 2018. Maarud solgte én pose mer for hver nordmann.

En økning i salget på 5,2 millioner poser potetgull i 2018 er blant resultatene Maarud kan vise til for 2018, skriver E24. Også andre produsenter av salt snacks rapporterer om et stabilt bra marked som ikke er vesentlig berørt av regjeringens sukkeravgift.

– 2018 var et veldig bra år. Vi solgte 5,2 millioner flere poser i fjor enn året før, og økte markedsandelen for sjuende år på rad, sier administrerende direktør Chris Samways i Maarud til E24.

Sørlandschips svarer at de hadde et løft i omsetningen i 2017, og at salget i fjor bekreftet denne nivåhevningen. Heller ikke i Orkla, som eier merkevarene Kims, OLW og Lays, er det noe som tyder på at norske konsumenter også kjøper store mengder snacks i utlandet etter den upopulære sukkeravgiften.

– I våre tall kan vi ikke se at dette også gjelder potetgull, sier kommunikasjonsdirektør Håkon Mageli i Orkla.

Dagligvarekjedene melder om solid økning i salget av potetgull. Coop hadde en vekst på 5,6 prosent i fjor og Norgesgruppen opplyser at de solgte omtrent 5 prosent flere poser med snacks i samme periode. (©NTB)