Frykter at kjøkkenet legges ned på Vertshuset

nyheter

I et brev til Eldrerådet i Alta kommune, og med kopi til ordfører og rådmann, reagerer Alta pensjonistforening sterkt på et forslag om å legge ned kjøkkentjenesten ved Vertshuset eldresenter.

– Fraktes i containere

– Vi har fortstått det slik at all mat skal lages på storkjøkken i det nye omsorgssenteret og sendes til sykehjemmene i store containere, der det pakkes opp, varmes opp og serveres, heter det i brevet fra leder Else Wilhelmsen og sekretær Randi Ludvigsen.

Uroen skyldes at de tror dette vil ramme kvaliteten på maten, som i dag er nykokt og ferskt.

– Der er det dyktige kokker som setter sin ære og yrkesstolthet i å lage god velsmakende og næringsrik mat for alle brukere av Vertshuset.

Betyr mye for eldre

Frivillige ved Vertshuset får veldig god tilbakemelding på maten og servicen.

– Det betyr mye for alle, spesielt for de eldre som ikke har så god matlyst, påpekes det.

De mener også lag og foreninger har stor nytte av kjøkkenet og hva de ansatte har å tilby.

– Alta pensjonistforening går mot nedleggelse av kjøkkenet på Vertshuset eldresenter. Kjøkkenet må bestå og driftes som i dag, skriver de.

Er ikke ferdigdiskutert

Rådmann Bjørn-Atle Hansen bekrefter at planen er å ha et moderne kjøkken i tilknytning til det nye omsorgssenteret som leverer mat til Vertshuset og andre sykehjem, i tillegg til de som får levert mat hjemme.

– Saken er nok ikke ferdigdiskutert og vil nok fremmes for politisk behandling. Ingenting er skrevet på en steintavle og det er slett ikke noe prestisje i saken, sier Hansen, som samtidig er klar på at kvaliteten ikke skal forringes.

– Dette er ikke mat som skal fraktes milevis, så kvaliteten blir naturligvis veldig viktig, sier rådmannen.