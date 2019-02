– Bretter opp ermene for demokratiet

nyheter

Nylig ble Renate Dirdal fra Alta valgt inn i sentralstyret til organisasjonen, som består av engasjerte ungdommer som er kritisk til EU-tilknyting.

Glad for tilliten

– Jeg er glad og takknemlig for tilliten jeg har fått av landsmøtet. Jeg gleder meg til å vise meg tilliten verdig. Nå bretter vi opp ermene for å kjempe for demokrati og solidaritet, sier Dirdal, som opprinnelig er fra Sandnes.

I tiden fremover jobber ungdommen mot EUs nye arbeidsmarkedsbyrå ELA, European Labour Authority.

– Den norske arbeidslivsmodellen er bygget opp gjennom århundrer med faglig kamp. Når EU vil harmoniserer regelverket i Europa, betyr det i realiteten en rasering av det norske arbeidslivet. Det kommer bare til å føre til rot, mener Dirdal.

– Vi mener det blir for dumt hvis lønnen på LKAB skal bestemmes fra Brussel, eksemplifiserer Alta-studenten.

Flyktningkrisen

Under landsmøtet tok ungdommen også et oppgjør med EUs håndtering av flyktningkrisen.

– Verden er større enn Europa. Når mange mennesker er på flukt fra krig og nød, må vi vise solidaritet med verden. Fordi vi er underlagt EUs flyktningpolitikk kan ikke vi bestemme selv hvor mange eller hvordan vi vil hjelpe. Derfor blir mennesker tvangssendt fra Norge til flyktningleirer, hvor de lever under uverdige forhold, mener Dirdal.

Hun synes det er viktig at ungdommen engasjerer seg.

– Jeg gleder meg til å styrke nei-bevegelsen. Når EU vil bestemme norske strømpriser, selge norsk jernbane og pulverisere det norske arbeidslivet, må vi nordmenn ta grep, avslutter hun.