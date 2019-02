Utfordret Altaposten for å sikre åpen kamp: – Det her skal vi klare lætt!

nyheter

Torsdag ettermiddag tikket en aldri så liten utfordring inn fra moromann Pål Riise. KIF-supporteren har fått med seg at Altaposten streamer helgas treningskamp mellom BUL og laget i hans hjerte, men grunnet skral økonomi og i visshet over at fotballkamper alltid plusses tok han til sosiale medier og bød på en utfordring:

– Æ har løst å by dåkker på ei utfordring: Dåkker har idag 11.766 likes på Facebook-sia dåkkers.. Vesst æ klarer å mobilisere 500 flere likes på sia dåkkers før fredag klokken 24.00. Så streamer dåkker treningskampan åpent, sånn at åsså dæm uten abo hos dåkker kan se dæm..? Tør dåkker ta den utfordringa, lød det fra østfylket.

Altaposten tok utfordringa og slo av 50 følgere grunnet sent svar. Dermed gikk Riise i gang på morgenkvisten fredag.

– Korr mange ganga har du ikke tenkt med dæ sjøl: « hmmm, det hadde nu vært artig å fådd hjelpa han stakkars Pål med sånn derre gnoming en gang...??» Nu har du endelig sjansen, innleder han.

– Altaposten skal heldigvis streame kampen, men dessverre bak betalingsmur. Siden man jo tross alt går på trygd, og ikke har all verden å rutte med i utgangspunktet, virka det umulig å få sedd kampen.. Men nu øyner æ jaggu mæ en mulighet tell å få sedd kampen likevel. GRATIS, fortsetter han.

– Pliiiiiz alle sammen. Gje en laik tell Altaposten på Facebook, og hjelp en fotballinteressert stakkar i Kirkenes, lyder det fra Riise, som også sender en hyggelig takk til redaksjonen som stiller sporty opp.

Altaposten-redaktør Rolf Edmund Lund synes utfordringa fra Riise var såpass humoristisk at det var lett å si ja:

– Vi syntes dette var et artig stunt, og har jo ingenting imot at folk fra Kirkenes og omegn følger oss på facebook. Ut fra responsen på morgenen ser det ut som at Riise får det som han vil. Så må vi nok måtte skuffe Pål med at dette blir en engangs-greie fra vår side, men håper selvfølgelig denne kampen blir så bra at det er verdt det hele, sier Lund.