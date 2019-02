Se video: Her suser politiet forbi, på jakt etter biltyv (39)

nyheter

Fredag i 12.45-tiden rykket politiet ut med flere patruljebiler.

– Vi forfølger et kjøretøy akkurat nå, får Altaposten opplyst ved operasjonssentralen.

Øvrig informasjon vil komme senere, opplyses det.

Ifølge en tipser jaktes det etter en spesiell bil:

– To av politiet sine majaer kjørte etter en oransje bil som kom i hundre forbi videregående skole. Majaen forsøkte å blokkere veien, men bilen slapp unna, opplyser vedkommende.

Politiet opplyser i en twittermelding 13.08 at en 39 år gammel mann er pågrepet. Her fremgår det at bilen han kjørte var stjålet.