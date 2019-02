Brudd i forhandlingene med teknikerne

nyheter

Babcock avslår tilbudet fra Lufttransport teknikerforening om vilkår for dem som vedlikeholder luftambulansefly. Det var siste tilbud, sier teknikerne til NTB.

Dermed er det igjen problemer for Det svensk-britiske selskapet Babcock Scandinavian Air Ambulance (BSAA) når de skal overta driften av norske ambulansefly i juli.

Lufttransport teknikerforening sendte ut pressemelding om forhandlingsbruddet sent torsdag kveld.

– Tilbudet de i dag har avslått, fikk de allerede tidlig høsten 2018. Vi har lenge hatt god tro på forhandlingene, og BSAA har i flere omganger fått utsettelse av akseptfristen for å ta stilling til tilbudet, heter det.

Slutt 1. juli

Leder Øystein Sandnes i teknikerforeningen sier til NTB at Babcock har fått beskjed om at tilbudet som nå er avslått, var det endelige tilbudet.

– Vi kan ikke gjøre noe mer nå. Vi har justert på dette i månedsvis, dette er siste tilbud. Vi kan ikke tape penger på å jobbe for dem, sier Sandnes.

Kontrakten skulle begynt å løpet fra 1. juli i år, når Babcock overtar.

–Jeg kan ikke se hvordan de skal kunne begynne med ambulanseflygingen uten teknikere, sier Sandnes.

Misfornøyd

Svensk-britiske Babcock SAA vant i 2017 anbudskonkurransen om å drive ambulansefly i Norge. Både piloter og teknikere har vært misfornøyd med betingelsene de ble tilbudt ved overgang til Babcock, og de har også vært kritiske til bemanningsnivået.

I fjor ble det full krise da forhandlinger mellom Norsk Flygerforbund og NHO Luftfart om lønns- og arbeidsvilkår for piloter i Babcock brøt sammen i april. En avtale for ambulansepilotenes lønnsvilkår ble omsider landet i juni, men det ble påpekt at krisen var langt fra over, ettersom tjenesten består av mer enn piloter.

Arbeiderpartiets Ingvild Kjerkol var en av dem som trakk fram at det ikke var en avtale med teknikerne ennå:

– Fly kan ikke ta av eller vedlikeholdes uten teknikere og annet støttepersonell. Når en tredel av flyteknikerne har sagt opp sine stillinger, gir det betydelige utfordringer, sa hun i juni.

Belastende

I pressemeldingen fra teknikerne framgår det at ventetiden fram mot endelig avgjørelse fra Babcock har vært en stor belastning for flyteknikerne som jobber med luftambulanseflyene i dag.

– Som følge av avslaget er det mange av våre medlemmer som har uttrykt at hodet er fylt opp med mange negative bekymringer. De bør i så måte absolutt ikke utføre arbeid som kan sette flysikkerheten i fare, står det.

Til NTB forklarer Sandnes at alle teknikere vil møte på jobb som normalt fredag, men at foreningen etter en flysikkerhetsmessig vurdering har oppfordret medlemmer som er direkte involvert i det tekniske vedlikeholdet av luftambulanseflyene, om å ikke utføre noe arbeid som kan sette flysikkerheten på spill de neste 24 timene.

– Hvis de ikke føler seg skikket til å skru på et fly, skal de la være, sier han. (©NTB)