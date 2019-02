Sp misliker reklamer med syngende dyr

nyheter

Sps Geir Pollestad mener det ødelegger debatten om god dyrevelferd.

Utspillet fra Pollestad kom ifølge Nationen under det landbrukspolitiske stormøtet i Varhaug i Rogaland forrige uke, der tema for debatten var dyrevelferd. Pollestad mener reklamer som skaper et glansbilde av norsk matproduksjon er like fjernt fra virkeligheten som dyrevernsorganisasjonenes skrekkbilder.

Han mener også Mattilsynet bidrar til falske og misvisende framstillinger av norsk matproduksjon, fordi tilsynet bare deler bilder når de finner dårlig dyrevelferd under sine tilsyn, ikke bilder fra tilsyn der dyrevelferden har vært bra.

– Jeg tror at virkeligheten på en helt vanlig gård er god nok til at de aller fleste vil mene at dyrevelferden er god nok, sier Pollestad.

– Min oppfordring til Gilde og Tine er at de må slutte med reklamer som viser dyr som snakker og synger og bønder som bærer rundt på grisene sine. Det skaper feil inntrykk og da tror forbrukerne heller ikke på det. Det vi må gjøre er i vise fram det virkelig liv på gården, sier Pollestad.

Han oppfordrer opplysningskontoret for kjøtt til å vise hvordan biffen produseres framfor hvordan den skal stekes. (©NTB)