– Det skal bli enda tryggere og bedre å bo her

nyheter

Avtalen som nå inngås skal ifølge en pressemelding forbedre alt fra politikontakt, politiets tjenestetilbud og til det å kunne samordne lokale kriminalitetsforebyggende tiltak. Politiet mener at en slik avtale skal gjøre det enda tryggere og bedre å bo i Finnmark.

– Vi er veldig fornøyde med å komme i gang med dette. Hver kommune vil få sin samarbeidsavtale. Avtalen skal skreddersys slik at den er tilpasset de utfordringene og behovene som er i den enkelte kommunen. For eksempel hvis vi ser at kommunen sliter med mye ungdomskriminalitet, eller narkotika, spredning av nakenbilder og så videre, så går vi og kommunens hjelpeapparat sammen om å få bukt på problemene, forklarer politistasjonssjef Pedersen Stock.

– For at våre Finnmarks kommuner skal bli enda tryggere og bedre å bo i har vi i Finnmark Politidistrikt satt i gang arbeidet med å få til samarbeidsavtaler med hver eneste kommune i Finnmark, legges det til.