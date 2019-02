Strammer inn krav til fartøy og personell

nyheter

Sykehusinnkjøp HF valgte i november å lyse ut hele anbudet på nytt på grunn av massiv kritikk, blant annet fra legeforeningen og den politiske ledelsen i Loppa. Kritikken var blant annet at de tekniske anbudskravene var for lave og at kvaliteten på tjenesten ville bli redusert. Videre mente kritikerne at personellets kjennskap til havområdet var av avgjørende betydning.

Tekniske krav

Begge disse forholdene skal det være tatt hensyn til.

– I det nye anbudet er det stilt strengere tekniske krav til fartøyet og muligheten for å tilby helt nye fartøy blir bedre, heter det i en pressemelding fra Sykehusinnkjøp. De vurderte i november at de ønskede endringene var av en slik art, at det var mest hensiktsmessig å avlyse konkurransen og lyse den ut på nytt.

Har lyttet

Nå kreves det at tilbudte fartøy skal vurderes på skrogstyrke, manøvreringsevne, stabilitet, samt evne til å holde høy servicefart i dårlig vær.

– For oss i Sykehusinnkjøp HF har det vært viktig å ta hensyn til de innspillene vi fikk forrige gang konkurransen var utlyst. Med de forbedringene som nå er gjort i kravene, sikrer vi at innbyggerne i Vest-Finnmark får et godt ambulansebåttilbud, sier divisjonsdirektør Harald Johnsen i Sykehusinnkjøp HF.

Tekniske krav til fartøy og maritimt personell er utformet i dialog med Sjøfartsdirektoratet, presiseres det.

Nei til virksomhetsoverdragelse

Ett av kravene de ikke har tatt hensyn til, er virksomhetsoverdragelse. De har støttet seg til to eksterne juridiske vuderinger i dette spørsmålet. Klinikksjef Jørgen Nilsen ved prehospitale tjenester ved Finnmarkssykehuset begrunner.

– Vi gjorde grundige vurderinger rundt virksomhetsoverdragelse i den forrige anskaffelsen, og det har ikke kommet opp momenter i etterkant som har fått oss til å endre syn. I anskaffelsen stilles det derimot krav om at personellet skal ha lønns- og arbeidsvilkår i tråd med gjeldene nasjonale tariffavtaler, sier Nilsen.

Norsk Sjøoffisersforbund og Norsk Sjømannsforbund har fått gjort en juridisk vurdering av Advokatfirmaet Schjødt AS vedrørende adgangen til å stille krav om virksomhetsoverdragelse.

– Oppdragsgiver har vurdert Schjødts notat, men har ikke funnet grunnlag for å endre sitt synspunkt i denne saken, påpekes det.