Leverer tidenes beste resultat

nyheter

De leverer nemlig et foreløpig resultat for 2018 på 1,9 milliarder kroner før skatt, 156 millioner kroner mer enn året før.

– Det er selvsagt svært gledelig å legge fram et historisk godt resultat. Spesielt gledelig er det å konstatere at 40 prosent av inntektene våre nå kommer fra annet enn renter. Det viser at konsernet SpareBank 1 Nord-Norge har flere bein å stå på, sier konsernsjef Jan-Frode Janson i en pressemelding.

Konsernet opplyser at de vokser i alle lokalmarkedene i Nord-Norge, med en utlånsveksten på 8,2 prosent både på person- og bedriftsmarkedet. Lokalbankene er oppgradert med nye lokaler i Alta, Mosjøen, Mo i Rana, Finnsnes og Lyngseidet. Nyåpning i Bodø nærmer seg, og mot slutten av året åpner nye Rødbanken i Tromsø.

– Vi satser på å være fysisk tilstede med dyktige og engasjerte folk som også har den viktige, lokale kunnskapen, forklarer konsernsjefen.

Penger skal også tilbakeføres. Styret har foreslått at 465 millioner kroner av 2018-resultatet skal gå tilbake til landsdelen i form av samfunnsløftet.