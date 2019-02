Volumet ned, verdien opp

nyheter

Norge eksporterte 200.600 tonn sjømat for 8,6 milliarder kroner i januar. Det er en reduksjon på fire prosent i volum siden i fjor.

Samtidig økte verdien av eksporten med 922 millioner kroner, som utgjør en verdiøkning på 13 prosent.

– Vi har så vidt rukket å feire fjorårets rekordtall før næringen setter ny rekord. Det er imponerende. Bak rekordtallene ligger arbeidsplasser og verdiskapning som gir ringvirkninger i hele landet, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik (Frp).

Økt etterspørsel har gitt en prisøkning på laks. Gjennomsnittsprisen for fersk hel laks i januar var 62,93 kroner per kilo mot 56,99 kroner per kilo i januar i fjor. Det utgjør en verdiøkning på 14 prosent.

Totalt ble det eksportert 86.000 tonn laks til en verdi av 5,7 milliarder kroner i forrige måned. Det er en økning på 1.800 tonn siden januar i fjor. Polen, Frankrike og USA var de største mottakere av laks fra Norge.

Eksporten av reker, ørret og fersk torsk har også økt betraktelig det siste året. Samtidig har det vært en nedgang i eksport av sild, saltfrisk og fersk torsk.

Totalt ble det eksportert 4.700 tonn fersk torsk og skrei, som er en reduksjon på 900 tonn. Verdien er den samme som fjoråret. Etterspørselen av skrei har imidlertid økt betraktelig det siste året. Totalt ble det eksportert 900 tonn skrei i forrige måned, som er en økning på 53 prosent. (©NTB)