Flere sjåførskoler fikk godkjenningen inndratt

nyheter

Vegvesenet kontrollerer blant annet trafikklæreres arbeidsmåter og er til stede i klasserom og i bilen under opplæring.

– Om opplæringen ikke følger kravene får de i første omgang pålegg om å rette seg disse kravene. Om ikke de følger opp dette kan det føre til en advarsel. I ytterste konsekvens kan godkjenningen tilbakekalles. Resultatet av fjorårets tilsyn er ni pålegg, åtte advarsler og tretten tilbakekallinger, sier seksjonsleder Ingunn Foslund i Statens vegvesen.

De oppfordrer unge og foreldre om å ikke kun tenke pris når man velger sjåførskole.

– Trafikkopplæringen du får via trafikkskolen danner et godt grunnlag for den sjåføren du senere skal bli, sier Foslund.

