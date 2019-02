– Sautso er eneste sone i Altaelva som har blitt dårligere etter utbygginga

nyheter

Det er Frank Halvorsen som har intervjuet Tor Næsje og en rekke andre om tida før og etter utbygginga av Altaelva. Fluefiskeren og journalisten har gjort et lite dypdykk i historien og snakket med elvas eksperter for å få mer viten om det som en gang var gull. Som nå minner mer om gråstein.

Det er i denne serien NINAs seniorforsker kommer med påstanden om at Altaelva fortsett er verdens beste lakseelv, det til tross for utbygginga. Næsje mener at alle sonene nedenfor Sautso har enten beholdt sin gode status, eller faktisk blitt bedre.

Halvorsen har selv vært ivrig laksefisker siden tidlig på 1970-tallet. Han var også idèmakeren bak Altapostens store satsning på Altaelva i 2016 og 2017. Halvorsen lot seg trigge av ALI og styreleder Karianne Johansen som oppfordret ham til å intervjue noen av Sautso-veteranene som opplevde de gode årene fra etter krigen og fram til utbygginga og til i dag. Målet var å få dokumentert noe av Sautso-historien før det er for seint.

– De fleste som opplevde Sautso på sitt beste er i dag i slutten av 70-årene og begynnelsen av 80-årene. Dagens unge fiskere ikke har fått oppleve Sautso på sitt beste, fordi sonen har vært stengt for lokalbefolkningen på grunn av dårlig fangst og stor dødelighet på yngelen. Det har rett og slett ikke vært grunnlag til å slippe fisket fritt, sier Halvorsen.

Dårlige år

Sommeren 2018 ble det totalt fisket 42 laks i sonen, et elendig fangstår med andre ord. Halvorsen opplyser at radiointervjuene også ble filmet slik at alt er dokumentert. Radioserien skal fra 14. februar på lufta og er en del av markeringa av at 2019 er «Villaksens år». Totalt ni episoder skal sendes.

– Det er få snakke med Sautso-veteranene fra gullårene har vært spennende. Totalt ble det ni radioprogrammer som har varighet mellom 20 og 40 minutter, sier Halvorsen, som synes veteraner som Johan Erik Romsdal, Tormod Mosesen, Tormod Leinan, Olaf Lampe og Magnus Paulsen og Einar Suhr har vært spennende bekjentskaper. Sverre Jørgen Romsdal er en av de mer yngre laksefiskerne som kan det meste om elva.

– Jeg kjenner jo de aller fleste av dem fra før, men denne gang hadde vi stort fokus på Sautso, på problemstillinger der oppe – og så vanker det jo en og annen god fangsthistorie også, sier Halvorsen.

– Einar Suhr er god venn av Bjørn Rune Gjelsten og vennskapet har gjort ham til Sautso-fisker. I tillegg har jeg snakket med ALIs styreleder Karianne Johansen om hva de skal gjøre for å prøve å få Sautso tilbake, avslutter Frank Halvorsen.FRA GULL TIL